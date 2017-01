‘Je kunt spelers halen die je kleedkamer vergiftigen’

PSV moet zich volgens Aad de Mos niet meer roeren op de transfermarkt. Na het vertrek van buitenspelers Luciano Narsingh en Luiz ‘Beto’ da Silva roepen sommige supporters om een nieuwe vleugelaanvaller, maar De Mos denkt dat PSV genoeg heeft aan de winterse komst van Marco van Ginkel.

"Omdat je weinig tijd hebt om spelers in te passen, moet je in de winterstop alleen spelers halen die direct een meerwaarde voor je zijn", doceert de analist voor de camera van PSV TV. Wat dat betreft is Van Ginkel volgens De Mos een uitstekende aanwinst: PSV kende zijn kwaliteiten van een eerdere verhuurperiode en Van Ginkel was zelf bekend met de omgeving en zijn ploeggenoten. Hij voelde zich daarom meteen thuis in Eindhoven.

"Maar je kunt ook spelers halen die jouw kleedkamer vergiftigen", voegt De Mos daaraan toe. "Ze worden gehaald en krijgen het niet voor elkaar. Of andere jongens staan raar te kijken, want er komt concurrentie. Ik vind dat je nu niets meer moet halen. Je hebt genoeg jongens uit de jeugd die nog een kans zouden kunnen krijgen. Je moet verder doorselecteren met die eigen jeugdspelers."