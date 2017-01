Besiktas grijpt koppositie bij Aissati en Plet na eerste doelpunt van Babel

Besiktas is de nieuwe koploper van de Turkse Süper Lig. De regerend landskampioen profiteerde maandag optimaal van de nederlaag die Istanbul Basaksehir een dag eerder incasseerde bij Fenerbahçe. Besiktas won zelf met 1-4 van Alanyaspor, mede door het eerste doelpunt van Ryan Babel voor zijn nieuwe club. Daardoor hebben De Zwarte Adelaars een voorsprong van twee punten op Basaksehir.

Binnen vijf minuten had Besiktas al vijf hoekschoppen gekregen. Het was typerend voor het hoge tempo in de openingsfase, waarin beide ploegen de aanval zochten. Na twaalf minuten leverde dat een eerste doelpunt op van competitietopscorer Cenk Tosun. De aanvaller, die later in de eerste helft geblesseerd zou uitvallen, kopte raak na een afgemeten voorzet van Ricardo Quaresma. De 0-2 van Babel werd in minuut 32 afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar even daarna kwam de Nederlander alsnog op het scoreformulier. Hij werd gelanceerd door Tolgay Arslan, omspeelde keeper Zdenek Zlámal én een verdediger en werkte binnen in een leeg doel.

Kort na rust mocht Quaresma aanleggen vanaf elf meter, na een onhandige handsbal van Alanyaspor. De Portugees ontfermde zich met succes over de buitenkans. De wedstrijd leek binnen, maar een vermeende overtreding van Fabricio Agosto Ramírez betekende dat ook Alanyaspor een penalty mocht nemen. Vágner Love faalde niet. Via voormalig PSV-verdediger Marcelo werd de marge toch weer drie: de Braziliaan kopte binnen na een hoekschop van Quaresma. Dusko Tosic van Besiktas raakte in de slotfase nog de lat. Twaalf minuten voor tijd maakte Glynor Plet als invaller zijn rentree bij Alanyaspor; het was zijn tweede optreden voor de laagvlieger. Ismaïl Aissati deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.