‘Van Aanholt staat voor miljoenentransfer na slecht nieuws over Evra’

Crystal Palace heeft bijna overeenstemming bereikt met Sunderland over de komst van Patrick van Aanholt, zo meldt the Guardian maandagavond. De Londenaren tastten eerder deze maand mis na een bod van acht miljoen euro, maar zouden zich inmiddels hebben gemeld met een bedrag van 10,5 miljoen dat via bonussen kan oplopen tot 14 miljoen.

Van Aanholt is een basisspeler onder David Moyes. Desondanks zou de trainer niet volledig overtuigd zijn van de kwaliteiten van de linksback, terwijl trainer Sam Allardyce van Crystal Palace wel gecharmeerd is van de Nederlander. Big Sam had vorig seizoen de leiding over Sunderland en destijds speelde Van Aanholt een belangrijke rol in de strijd tegen degradatie. Omdat beide clubs dit seizoen onder de rode streep verkeren, zou Van Aanholt dus overstappen naar een directe degradatieconcurrent.

Allardyce is nadrukkelijk op zoek naar defensieve versterking voor de linkerkant, omdat het maar de vraag is of Pape Souaré na zijn auto-ongeluk in de zomer ooit weer de oude zal worden. Daarom heeft Crystal Palace biedingen uitgebracht op meerdere linkervleugelverdedigers. Ben Davies van Tottenham Hotspur, Charlie Taylor van Leeds United en Robbie Brady van Norwich City stonden op de lijst, maar ook Patrice Evra was serieus in beeld. De ervaren back van Juventus lijkt echter de voorkeur te geven aan Olympique Lyon, schreef de London Evening Standard maandag al.

Van Aanholt speelt sinds de zomer van 2014 voor Sunderland en staat in dienst van the Black Cats op 79 competitiewedstrijden. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en negen assists. Van Aanholt ondertekende afgelopen zomer een nieuw en verbeterd contract bij Sunderland, tot de zomer van 2020. De zesvoudig Oranje-international is afkomstig van Chelsea, dat hem tussen 2012 en 2014 stalde bij Vitesse.