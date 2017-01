Stuivenberg neemt rigoureus besluit en brengt transfer van Bailey dichterbij

Leon Bailey behoort dinsdagavond niet tot de selectie van Racing Genk voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Dat maakt trainer Albert Stuivenberg maandag bekend. Het negentienjarige toptalent probeert een transfer te forceren en de beslissing van Stuivenberg maakt duidelijk dat een vertrek dichtbij is, concluderen Belgische media.

Bailey heeft een gesprek gevoerd met directeurs Patrick Janssens en Dimitri De Condé en met Stuivenberg. De Nederlandse oefenmeester, sinds eind december werkzaam in Genk, wil niet ingaan op de redenen voor de absentie van de Jamaicaan in zijn spelersgroep. "We hebben een gesprek gehad en de uitkomst daarvan is dat hij niet geselecteerd is", vertelt Stuivenberg aan Belga.

"De verdere inhoud van het gesprek houden wij onder ons. Dat is zo afgesproken. Voorlopig is de niet-selectie enkel voor deze wedstrijd. Voor de rest zullen we zien. Hij heeft vandaag wel gewoon getraind", verduidelijkt Stuivenberg. Bailey is bezig aan zijn tweede seizoen voor Genk. In totaal speelde hij 77 wedstrijden, waarin de jongeling 15 keer scoorde en 21 assists gaf. Afgelopen zomer werd Bailey begeerd door Ajax; momenteel worden Bayer Leverkusen en AS Roma met hem in verband gebracht.