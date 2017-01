Liverpool laat miskoop van 25 miljoen euro weer op huurbasis vertrekken

Lazar Markovic maakt het lopende seizoen op huurbasis bij Hull City af. Liverpool maakt maandag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder annex buitenspeler op huurbasis naar the Tigers vertrekt, na de voorbije maanden aan Sporting Portugal te zijn uitgeleend.

Markovic kwam medio 2014 voor 25 miljoen euro over van Benfica, dat de 22-jarige Servisch international pas een jaar eerder van Partizan Belgrado had overgenomen. In zijn eerste voetbaljaargang bij the Reds kwam Markovic tot 34 officiële duels, maar hij kon nimmer een vaste basisplaats veroveren.

Markovic stond in 2015/16 tijdelijk op de loonlijst van Fenerbahçe, maar ook dat was geen onverdeeld succes. Dat gold eveneens voor de verhuurperiode aan Sporting, in de eerste helft van dit seizoen: hij maakte in twee van de slechts veertien duels de negentig minuten vol.