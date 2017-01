Bod van 27 miljoen euro op EK-finalist afgeslagen

Gonçalo Guedes zou op weg zijn naar een Engelse club, maar dat gerucht is door Benfica-trainer Rui Vitorio ontkracht. Hij stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat Guedes vertrekt. (Diverse Portugese media)

Feyenoord hoopt zo snel mogelijk het contract van Jens Toornstra open te kunnen breken. Technisch directeur Martin van Geel wil één of twee seizoenen aan zijn nog tot 2018 lopende verbintenis vastplakken. (Algemeen Dagblad)

De Zuid-Fransen hadden 27 miljoen euro over voor de aanvallende middenvelder.