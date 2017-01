‘Dan zien we wel waar ik sta, ik wil basisspeler worden bij Feyenoord’

Jari Schuurman geldt in Rotterdam al jaren als een groot talent, maar de middenvelder is er tot nu toe nog niet in geslaagd om een vaste plek bij de hoofdmacht van de Rotterdammers te veroveren. Dit seizoen komt het negentienjarige talent op huurbasis uit voor Willem II, om zo speelminuten in de Eredivisie te kunnen maken. Een doorbraak in De Kuip heeft hij echter nog niet uit het hoofd gezet.

“Ik wil een basisspeler worden bij Feyenoord, maar dan moet ik eerst een goede basisspeler van Willem II worden”, vertelt Schuurman, die zaterdag met zijn tijdelijke werkgever op bezoek ging in Rotterdam, aan RTV Rijnmond. Of hij na dit seizoen ook daadwerkelijk terugkeert bij Feyenoord, weet hij nog niet: “Dat ligt eraan welke stappen ik maak dit seizoen. In gesprekken met Feyenoord zien we dan wel waar ik sta. Eerst hier in de basis bij Willem II, keihard knallen.”

Bij Willem II loopt het overigens ook nog niet allemaal van een leien dakje. Schuurman begon tegen Feyenoord dan wel in de basis, maar moet ook regelmatig vanaf de bank toekijken: “Ik hoop dat het vanaf nu zo blijft. Ik ben pas eerstejaarssenior, maar ik had wel meer verwacht. Dat is niet het geval, dus moet ik keihard werken.” De in Gorinchem geboren middenvelder ligt nog tot 2020 vast in De Kuip.