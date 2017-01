Trainer gaat tekeer tegen Balotelli: ‘Denk je dat ik bang ben? Lazer op!’

Mario Balotelli ging vrijdagavond met OGC Nice op bezoek bij Bastia en beklaagde zich na afloop over de oerwoudgeluiden die in het stadion te horen waren. “Is het normaal dat Bastia-supporters de hele wedstrijd lang apengeluiden maken en niemand van de tuchtcommissie daar wat van zegt?”, schreef hij op de sociale media.

De 26-jarige Italiaan kreeg het tijdens het duel niet alleen ‘aan de stok’ met een deel van de fans van de thuisploeg, maar ook met trainer François Ciccolini. Op uitgelekte beelden van Canal+ is te zien en horen hoe de coach van de Corsicanen na de wedstrijd in de spelerstunnel tekeer gaat tegen Balotelli.

“Houd je mond. Je respecteert helemaal niets of niemand. N*uk jezelf! Denk je dat ik bang voor je ben? Lazer op. N*uk jezelf! Wie denk je eigenlijk wel niet te zijn?”, foeterde Ciccolini. Het is niet duidelijk wat de oefenmeester zo boos maakte, maar het is al wel bekend dat de FFF de oerwoudgeluiden in het stadion gaat onderzoeken.