Door Ajax begeerde Deulofeu op huurbasis naar AC Milan

Gerard Deulofeu is speler van AC Milan. Zowel I Rossoneri als Everton maken maandagmiddag melding van de overstap van de 22-jarige rechtsbuiten naar het San Siro. Het is onduidelijk of er een koopoptie in de huurovereenkomst is opgenomen.

Ajax toonde eveneens belangstelling voor de Spanjaard, maar hikte tegen de vraagprijs van naar verluidt tweeënhalf miljoen euro aan en bovendien ging de voorkeur van Deulofeu zelf uit naar Milan. “Ik heb voor Milan gekozen omdat dit een geweldige club is. Ik ben blij om hier te zijn”, zei hij zondag op het vliegveld tegen het journaille.

Milan betaalt naar verluidt 750.000 euro voor de huur van Deulofeu, maar het valt dus nog niet uit te sluiten dat de jeugdinternational later definitief naar de Italianen transfereert. In dienst van Everton kwam Deulofeu tot acht doelpunten en negentien assists in 75 wedstrijden.