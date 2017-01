VfL Wolfsburg zwaait Braziliaan van vierenhalf miljoen euro alweer uit

Bruno Henrique Pinto is niet langer speler van VfL Wolfsburg. Die Wölfe maken maandagmiddag bekend dat de rechtsbuiten is verkocht aan Santos en met de transfersom is naar verluidt vier miljoen euro gemoeid gegaan.

Als dat bedrag klopt, dan heeft Wolfsburg een half miljoen euro verlies geleden op de 26-jarige Bruno Henrique, want men betaalde een jaar geleden vierenhalf miljoen aan Goiás. De Braziliaan kwam bij de huidige nummer twaalf van de Bundesliga niet verder dan twee assists in zeventien officiële wedstrijden.

Santos heeft de komst van Bruno Henrique nog niet aangekondigd, maar voorzitter Modesto Roma Júnior liet zondagavond bij TV Gazeta al weten dat de club zich zou versterken met Bruno Henrique: “Hij komt naar onze ploeg, het is rond. Hij krijgt een vierjarig contract.”