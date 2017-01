Voormalig PSV-stagiair blijft bij Dortmund: ‘Ik moet nog veel leren’

Christian Pulisic blijft langer bij Borussia Dortmund. De achttienjarige rechtsbuiten heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract met één seizoen verlengd, zo maakt de huidige nummer vier van de Bundesliga via de officiële kanalen bekend.

“We zijn zeer gelukkig dat we na Julian Weigl opnieuw een buitengewoon talentvolle voetballer langdurig aan ons hebben gebonden. Christian is belangrijk voor de ploeg en kan net als Weigl een sleutelspeler worden in de verdere ontwikkeling van het team”, aldus sportief directeur Michael Zorc.

“Ik moet nog veel leren”, erkent Pulisic, elfvoudig international van de Verenigde Staten. “Ik heb hier in Dortmund alles wat mijn hartje begeert en krijg hier de kans om voor tachtigduizend supporters te spelen. We hebben de beste fans van de wereld, beter kan niet.” Pulisic liep in 2015 nog stage bij PSV, maar koos uiteindelijk voor Dortmund.