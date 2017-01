FC Twente laat grootverdiener naar Van Leeuwen gaan: ‘Hij is fysiek top’

Georgios Katsikas is niet langer speler van FC Twente. De centrale verdediger wordt maandagavond medisch gekeurd bij Esbjerg fB en als er geen problemen aan het licht komen, tekent hij aansluitend een contract en traint hij dinsdag al mee. Katsikas lag in Enschede nog tot medio 2017 vast, maar de club laat hem transfervrij gaan.

“We waren al langer op zoek naar een ervaren en stabiele speler met leiderschapskwaliteiten. Die speler moest daarnaast goed kunnen verdedigen, voetballen én goed zijn in de lucht. De medische staf van Twente heeft laten weten dat Katsikas fysiek top is, maar vanwege zijn blessureverleden kunnen we daar niet honderd procent zeker over zijn. We hebben hem daarom een contract voor zes maanden gegeven”, aldus sportief directeur Ted van Leeuwen.

Mocht de samenwerking bevallen, dan kan de arbeidsovereenkomst voor april worden verlengd. “Ik heb dit seizoen niet veel gespeeld en ben erg gemotiveerd om het bij mijn nieuwe club te laten zien”, aldus Katsikas. “Ik weet niet veel van het Deense voetbal, maar heb gehoord dat Esbjerg een rijk verleden heeft.” De voormalig jeugdinternational van Griekenland speelde zeven officiële wedstrijden voor Twente.