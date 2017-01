Vitesse akkoord met schikkingsvoorstel en mist middenvelder twee duels

Vitesse moet het twee wedstrijden stellen zonder Navarone Foor. De KNVB legde de middenvelder een schorsing op van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Foor werd afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen FC Groningen met een rode kaart van het veld gestuurd

Scheidsrechter Jeroen Manschot deelde vlak voor tijd een rode kaart uit aan de 24-jarige middenvelder, na een harde tackle op Juninho Bacuna. Eerder in de wedstrijd had Foor nog de gelijkmaker op het scorebord gezet. Vitesse heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB al geaccepteerd en kan daardoor twee wedstrijden geen beroep doen op Foor.

Trainer Henk Fräser mist de middenvelder in de thuiswedstrijden tegen Feyenoord en AZ. Foor kwam afgelopen zomer over van NEC en speelde tot dusver achttien wedstrijden in het shirt van Vitesse. Daarin was hij twee keer trefzeker en gaf eenmaal een assist.