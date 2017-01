PEC-aanwinst neemt alvast afscheid: ‘Mijn avontuur in Parijs eindigt hier’

Hervin Ongenda gaat aan de slag bij PEC Zwolle. De 21-jarige linksbuiten wordt maandag medisch gekeurd en neemt via Instagram alvast afscheid van Paris Saint-Germain, de club waarbij hij nu nog tot de zomer van 2017 vastligt.

“Mijn avontuur in Parijs eindigt, toch wel tot mijn spijt, vandaag. Maar: ook dat hoort bij het leven. Ik bedank alle mensen die ik sinds 2005 hier ben tegengekomen: van leraren tot trainers en van medespelers tot supporters. Ik bedank jullie met heel mijn hart. #parisienunjourparisientoujours”, aldus Ongenda.

De voormalig international van Jong Frankrijk speelde voor Paris FC en Les Lilas alvorens hij de overstap maakte naar PSG. Hij werd beschouwd als een groot talent, maar kwam in het eerste elftal niet verder dan zestien wedstrijden. Daarin was Ongenda, die ook nog even op huurbasis voor Bastia speelde, nog wel goed voor twee doelpunten en drie assists.