‘De Chinese Droom’ - Nederlandse trainer vertrekt naar unieke profclub

QINGDAO - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering IV: over het nieuwe avontuur van Gert Heerkes.



Qingdao Red Lions werd negen maanden geleden opgericht door Bruno Marveggio, Rob van Eck en Piet van der Pol (foto linksonder). Laatstgenoemde is in Nederland bekend als voormalig directeur van ADO Den Haag en Telstar en is momenteel de voorzitter van de Chinese club. Qingdao begon op het vierde niveau van het Chinese voetbal, maar moest binnen no-time promoveren naar de Super League. “We willen dit jaar meteen de play-offs voor promotie halen en bij de beste acht ploegen komen, maar de ultieme doelstelling is de Super League, de Chinese eredivisie”, zei Van der Pol destijds over de ambities van de club tegen De Telegraaf.

Die ambities werden kracht bijgezet met het aantrekken van Jan Poortvliet als hoofdtrainer, voormalig oefenmeester van onder meer Southampton. In zijn kielzog kwamen ook drie buitenlandse spelers richting Qingdao: de Zweed David Löfquist, de Serviër Milan Peric en Kwame Quansah, die in Nederland voor Heracles Almelo en Ajax speelde. Ondanks de buitenlandse invloeden miste het elftal promotie naar de League Two, het derde niveau.

Nu is Gert Heerkes de man die Qingdao Red Lions naar de top van het Chinese voetbal moet leiden, want de hoofd opleidingen én jeugdtrainer van FC Emmen wordt per 1 februari de coach van de gloednieuwe vereniging. Hij is in China geen onbekende, want hij was al eens assistent-trainer bij Jiangsu Suning. Samen met Poortvliet gaat de voormalig oefenmeester van onder meer Heracles Almelo en Willem II de ploeg klaarstomen voor het nieuwe seizoen, dat op 25 maart start.

In Qingdao moet Heerkes het dit seizoen echter wel zonder buitenlandse spelers stellen. De Chinese voetbalbond voerde een nieuwe regel in waardoor clubs in de play-offs om promotie naar de League Two geen beroep mogen doen op buitenlanders. Dat neemt niet weg dat promotie de ultieme doelstelling blijft voor voorzitter Van der Pol en consorten. Samen met landgenoot Van Eck en de Australische zakenman Marveggio stapte hij in april in Qingdao. De stad ligt aan de oostkust van China, tussen Beijing en Shanghai in, en is bekend geworden als thuishaven van het biermerk Tsingtao. Als eerste buitenlanders ooit slaagde het drietal erin om een Chinese betaald voetbalclub op te richten.

“Het is moeilijk genoeg om zaken te doen met Chinezen, laat staan een voetbalclub oprichten. Je kan niet onderschatten wat we voor elkaar hebben gekregen”, zei Marveggio daarover tegen ABC. Het bestuur van Qingdao wil niet zomaar met geld strooien, maar een gericht beleid volgen. Marveggio is ook eigenaar van Adelaide United en weet dan ook hoe een club geleid moet worden. “We willen goede trainers en spelers aantrekken, niet alleen spelers met een grote naam. De Super League is hoog gegrepen, omdat ze daar goede spelers en trainers aantrekken. Als we op het derde niveau komen, zijn we al de enige club met een buitenlandse trainer”, vertelde de Australische zakenman.

De trainer is niet het enige Nederlandse kenmerk van de club. In het logo is de Hollandse leeuw te herkennen en de Qingdao Red Lions zweren bij de Hollandse school. “We willen onze tegenstanders overvleugelen, dat zijn ze hier totaal niet gewend”, sprak Van der Pol over de 4-3-3 formatie van het team tegenover De Telegraaf. De randvoorwaarden zijn in ieder geval al al Super League-waardig, want met het Sanli Stadion beschikt de club over een fonkelnieuewe arena, waar 10.000 toeschouwers plaats kunnen nemen. Qingdao traint verder op een hypermodern complex dat van alle gemakken is voorzien. Spelers kunnen er gebruik maken van een zwembad, een fitnessruimte, een medische kliniek en een bioscoop. Binnen afzienbare tijd moet Qingdao Red Lions ook een jeugdopleiding op poten hebben.

Het is voor Van der Pol en consorten dus nog een kwestie van geduld hebben. Door het werken in China is de geboren Beverwijker daar inmiddels wel aan gewend geraakt. “Het is een kwestie van volhouden, want Chinezen verrassen je voortdurend.”