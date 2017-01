PSV-iconen loven winteraankoop: ‘Het kan de ommekeer zijn voor dit elftal’

PSV won zondag op miraculeuze wijze toch nog van sc Heerenveen en blijft voorlopig in het spoor van Feyenoord en Ajax. Volgens de gebroeders Van de Kerkhof toonden de Eindhovenaren aan over karakter te beschikken. Ze stellen dat Marco van Ginkel een belangrijke schakel is in het elftal van Phillip Cocu.

“Hij pakt op het juiste moment een bewuste gele kaart. Van Ginkel legt vuur in de wedstrijd en dat motiveert ook de andere spelers. Het is een geweldige keuze dat Van Ginkel nu weer bij PSV is en het kan de ommekeer zijn voor dit elftal”, zegt Willy tegen Omroep Brabant. Van Ginkel maakte uiteindelijk de 3-3, maar René zag ook andere sleutelspelers bij PSV. “Het elftal stond er gewoon weer, ondanks de tegenslag die ze kregen. Pereiro, Pröpper en Van Ginkel namen PSV op sleeptouw.”

De overwinning van PSV was broodnodig in de kampioensrace. “Feyenoord zit in een flow. Willem II heeft z’n uiterste best gedaan, maar ze waren gewoon een maatje te klein. Feyenoord wint, Ajax wint, PSV wint, nu op naar volgende week”, stelt René. Smetje op de winstpartij van de Eindhovenaren was de zoveelste gemiste strafschop. René heeft een idee wie voortaan vanaf elf meter aan moet leggen. “Het is toch desastreus aan het worden. Hij schoot ‘m zo slecht in. Misschien moet Zoet de penalty’s maar gaan nemen, hij heeft een vaste trap.”