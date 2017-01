‘Sinkgraven kan echt wel voetballen, maar verdedigend mankeert er van alles’

Peter Bosz had eerder dit seizoen een opvallende positiewisseling in petto voor Daley Sinkgraven. De trainer van Ajax zag in de middenvelder een linksback. Een verrassende wending voor de toenmalig wisselspeler van de Amsterdammers, maar inmiddels voelt hij zich op zijn plaats in de verdediging.

“Het heeft even geduurd voordat ik het door had, maar een geslaagde sliding voelt nu hetzelfde als een steekpass. En een bal onderscheppen kan ook heel leuk zijn. Zeker wanneer je applaus krijgt van het publiek”, zegt Sinkgraven in gesprek met de Volkskrant. “Ik voel me steeds beter thuis op de linksbackpositie, al kom ik nog altijd in situaties die nieuw voor me zijn. Op het middenveld kon ik mijn tegenstander nog wel eens overgeven aan de verdediger. Als back moet ik elke keer achter de buitenspeler aan. Ik ga er steeds beter mee om.”

In de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0 winst) stelde Bosz Sinkgraven voor het eerst op als linkerverdediger. “Ik was verrast. Terwijl Bosz zijn verhaal deed, had ik even nodig om het te plaatsen. Vervolgens heb ik de knop omgezet en tegen mezelf gezegd: Oké, het is niet mijn positie, maar ik ga honderd procent mijn best doen. Vorig seizoen heb ik weinig gespeeld, ik kon het daarom makkelijker accepteren dat de trainer mij als linksback wilde proberen”, stelt de huidige linksback van Ajax. Sinkgraven speelde dit seizoen 21 wedstrijden voor de Amsterdammers.

Overigens zijn de meningen over de prestaties van Sinkgraven verdeeld. Sommigen vinden het een goede uitvinding van Bosz, anderen zien nog steeds geen verdediger in hem. Rinus Israël vindt het geen goede keuze om Sinkgraven als linksback op te stellen. “Dat is een hele goede speler, maar absoluut geen verdediger. Die jongen kan echt wel voetballen, maar verdedigend mankeert er van alles aan. Positioneel staat hij te vaak niet goed en in Utrecht werd hij geregeld heel simpel voorbijgelopen. Joël Veltman deed dat op rechts beter, maar die maakt eigenlijk te veel overtredingen”, stelt IJzeren Rinus in De Telegraaf.