Karsdorp: ‘Ik belde meteen mijn zaakwaarnemer dat ik verhuurd wilde worden’

Rick Karsdorp is niet meer weg te denken uit de basiself van Feyenoord. Fred Rutten turnde hem twee seizoenen geleden om van middenvelder naar verdediger, destijds tot ongenoegen van Karsdorp. Toch schikte de 21-jarige rechtsback zich in zijn rol en groeide op zijn nieuwe positie uit tot international.

Het scheelde niet veel, of Karsdorp was door het idee van Rutten vertrokken uit De Kuip. “Ik heb meteen mijn vader en mijn zaakwaarnemer gebeld dat ik verhuurd wilde worden. Mijn vader zei: Kijk het eerste even aan. Drie weken later was ik basisspeler”, zegt de verdediger in gesprek met de Volkskrant. “Dat was schrikken. Ik vond verdedigen moeilijk en ook echt niet leuk. Ik was gewend dat spelers achter mij aanliepen.”

In de jeugd speelde de Feyenoorder als middenvelder. Daardoor legt hij naar eigen zeggen meer risico in zijn spel. “Ik dribbel niet alleen recht vooruit, maar ook de as in, ik eindig soms als linksbuiten”, stelt Karsdorp. “Nu ben ik een totaal andere voetballer. Van een gewonnen duel krijg ik een boost. Als de bal naar mij wordt gespeeld, heb ik gigantisch veel ruimte voor me. In de eerste seizoenshelft had ik de beste balcontacten.”

In het begin van het seizoen baarde Karsdorp bij enkele mensen opzien door zijn haardracht. De back maakt zich niet druk om de reacties die hij daarop kreeg. “Je krijgt wel eens berichten via social media: Je bent back van Feyenoord, doe effe normaal. Interesseert me niet. Je moet doen wat je zelf wil. Ik heb op mijn halve bovenlijf plakplaatjes en ben nog niet klaar. De tijden dat backs een snor droegen en alleen maar achter hun man aanliepen, is voorbij.”