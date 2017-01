‘Karim en Dirk zijn onze leiders, ik hoef niet zo zeer een leider te zijn’

Feyenoord moet Karim El Ahmadi al weken missen door zijn deelname met Marokko aan de Afrika Cup. Hoewel de koploper van de Eredivisie geen punten verspeelde tijdens zijn afwezigheid, wordt de Marokkaans international gemist op het middenveld. Eljero Elia hoopt dat zijn ploeggenoot zo snel mogelijk weer terugkeert in De Kuip.

“Het gemis is groot”, zegt Elia tegenover De Telegraaf. “Karim is onze leider op het middenveld. Onze selectie vangt het goed op, ook omdat Tonny (Vilhena, red.) het op zijn positie goed invult. Maar Karim wordt elke wedstrijd gemist.”

El Ahmadi is een van de leiders bij Feyenoord. Nu hij er even niet is, voelt Elia zich niet geroepen om zich op te werpen als nieuwe leider. “Natuurlijk heb ik ook ervaring. Ik ben één van de oudere jongens. Maar Karim en Dirk Kuyt zijn onze leiders. Ik hoef niet zo zeer een leider te zijn”, aldus Elia. “De jongens bij Feyenoord weten wat ze van mij kunnen verwachten. Ik wil vooral op het veld belangrijk zijn met mijn acties. In de kleedkamer zeg ik heus wel hoe ik over dingen denk. Maar ik ben een buitenspeler, dus ik hou me verder overal buiten…”