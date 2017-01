‘Hij is niet meer de Dolberg van voor de winterstop’

Ajax boekte zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning op bezoek bij FC Utrecht (0-1). De Amsterdammers hadden het niet makkelijk in Stadion Galgenwaard, maar sleepten de drie punten toch uit het vuur. Oud-international Rinus Israël kon sommige keuzes van Ajax-trainer Peter Bosz niet begrijpen. Daarnaast zag hij Kasper Dolberg opnieuw niet scoren en constateert hij een vormdip bij de Deense spits.

Met nog een kwartier op de klok en een 0-0 tussenstand werd Davinson Sánchez naar de kant gehaald ten faveure van Matthijs de Ligt. “Bosz gaf na afloop aan dat De Ligt de ballen beter inspeelt dan Sanchez. Als dat het criterium is, kan ik nog wel een aantal spelers opnoemen die eerder gewisseld hadden moeten worden”, zegt Israël in De Telegraaf. “Davy Klaassen leed bijvoorbeeld ook enkele keren onnodig balverlies. En zelfs Lasse Schöne, de beste man op het veld, kende een mindere periode in de wedstrijd, waarin hij wat ballen inleverde bij de tegenstander. Daarin was Sanchez niet de zwakste.”

De voorhoede van Ajax kon IJzeren Rinus niet bekoren. “Younes had soms een aardige passeerbeweging in huis, maar liep zich ook geregeld vast”, zag hij. “El Ghazi begon nog wel aardig, maar daar bleef niet veel van over. En Dolberg is niet meer de Dolberg van voor de winterstop. Die lijkt een vormdip te hebben. Al speelt hij natuurlijk wel op een lastige positie, met twee fysiek sterke verdedigers tegenover zich.”