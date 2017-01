Pogba trots op Sparta-broer: ‘Het is lastig om Mourinho over te halen’

Mathias Pogba was zaterdagavond van grote waarde voor Sparta Rotterdam in het duel met AZ. De invaller tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker en redde daarmee een punt voor de Rotterdammers. De aanvaller kreeg na afloop direct een berichtje van broer Paul, de middenvelder van Manchester United. “Paul is trots op me”, vertelt Mathias.

Paul Pogba speelde zaterdag teleurstellend gelijk tegen Stoke City (1-1). De duurste voetballer aller tijden werd wat opgevrolijkt door zijn broer, die met zijn eerste doelpunt voor Sparta een punt van AZ afsnoepte. “Hij feliciteerde me direct na de wedstrijd via WhatsApp”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “We zijn er altijd van overtuigd gebleven dat mijn eerste doelpunt vanzelf zou komen, maar het is wel lekker als-ie dan uiteindelijk valt. En dan ook nog eens op zo’n belangrijk moment.”

Pogba wist zich tot zaterdag nog niet te onderscheiden bij Sparta. Nu de ban gebroken is, hoopt de 26-jarige Mathias dat zijn drie jaar jongere broer een keer komt kijken op Het Kasteel. “Het zou mooi zijn als Paul me een keer in het echt kan komen bekijken, maar dat is moeilijk in te plannen”, klinkt het. “Hij is natuurlijk ook gewoon elke dag aan het werk bij Manchester United. En het is lastig om Mourinho over te halen om Paul een dag vrij te geven om naar Rotterdam te komen. Dat kan niet.”