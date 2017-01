'Als Ajax wil dat ik bijteken, dan verleng ik mijn contract’

André Onana wil graag langer bij Ajax blijven. De twintigjarige doelman uit Kameroen staat open voor een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2018, maar wanneer technisch directeur Marc Overmars deze wil openbreken en verlengen, zal Onana niet lang hoeven na te denken.

De talentvolle doelman heeft Jasper Cillessen doen vergeten in de Amsterdam ArenA en houdt Tim Krul uit de basis. “Ik wil me nu eigenlijk alleen maar op het kampioenschap focussen”, vertelt Onana in gesprek met De Telegraaf. “Maar ik ben heel gelukkig in Amsterdam en bij Ajax. Het weer is shit, maar verder heb ik niets te klagen. We hebben nog niet gesproken, want we hebben de tijd. Maar als Ajax wil dat ik bijteken, dan verleng ik mijn contract.”

Voor de negende keer in zestien competitiewedstrijden hield Onana zondag in Utrecht zijn doel schoon. “Dat ik weer de nul hield, voelt goed. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team”, klinkt het. “We verdedigen met zijn allen. En als je er als elftal in slaagt geen doelpunten tegen te krijgen, hoef je er maar één te maken.”