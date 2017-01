VZ Talentscout - Oogappel van Stoichkov kon naar Juventus en Man City

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Kirill Despodov, aanvaller uit Bulgarije.

Hristo Stoichkov

De inmiddels vijftigjarige Hristo Stoichkov kende een glansrijke carrière die hem langs clubs als CSKA Sofia, Barcelona en Parma leidde, maar beleefde als trainer aanzienlijk minder hoogtepunten. Hij coachte Bulgarije, Celta de Vigo, Mamelodi Sundowns, Litex Lovech en CSKA Sofia, maar die avonturen leverden hem geen prijzen op. Kijk op het spelletje kan De Giftige Pijl echter niet worden ontzegd en als hij het in je ziet zitten, zou je dus wel wat moeten kunnen. Dat geldt dus ook voor de nu twintigjarige Kirill Despodov, die in mei 2012 debuteerde onder Stoichkov.

De aanvaller mocht in de competitiewedstrijd tegen Kaliakra Kavarna (5-0 winst) na 72 minuten invallen voor Svetoslav Todorov en was Stoichkov dankbaar voor de kans die hij kreeg. “Ik ben trots dat ik met zo’n persoon kan werken. Hij is een coach die het niet alleen kan uitleggen, maar ook kan laten zien. Ik leer veel van hem en ben erg ambitieus. Ik wil de nationale ploeg halen en uiteindelijk in Engeland, Duitsland of Italië spelen”, zei een vijftienjarige Despodov in november 2012 in een interview met 24 Chasa.



Topclubs

Hij mag zich sinds die debuutwedstrijd de op één na jongste debutant ooit noemen in de A Grupa, want enkel Georgi Sokolov debuteerde met diens vijftien jaar en vijf maanden eerder. Het eerste profdoelpunt liet even op zich wachten, maar in augustus 2013 was het dan zover: Despodov scoorde tegen Pirin Goce Delczew. Velen verwachtten dat de tiener voetballand Bulgarije daarna snel zou veroveren, maar de ontwikkeling haperde enigszins en zodoende bleef Despodov na 47 officiële wedstrijden in dienst van Litex op zes doelpunten steken.

“Ik stond in de belangstelling van Lazio, Schalke 04, Juventus en Manchester City. Geen van die clubs voldeed aan de voorwaarden die de club voor een transfer stelde en daardoor is het nooit van een transfer gekomen”, zei Despodov afgelopen dinsdag in het magazine Sprint. Afgelopen zomer kwam er een einde aan de samenwerking tussen Despodov en Litex, want de club werd uit de competitie gehaald en eigenaar Grisha Ganchev stapte over naar CSKA Sofia. Hij nam onder anderen Despodov mee naar de huidige nummer drie van de A Grupa.



Blessure

Despodov scoorde nog niet voor zijn nieuwe werkgever, maar zou zich al wel in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Middlesbrough en Ajax-tegenstander Legia Warschau. Hij krijgt voorlopig echter niet de kans om die de scouts te overtuigen, want door een teenblessure kan hij dit seizoen niet meer in actie komen, zo liet Despodov onlangs via zijn eigen Facebook-pagina weten. Het blijft daardoor de vraag of Despodov zijn grote belofte gaat inlossen. Echter: als iemand als Stoichkov het talent in Despodov al op jonge leeftijd zag, dan heeft Despodov waarschijnlijk meer te bieden dan hij tot dusver heeft laten zien. Het is wachten op zijn rentree.

Naam Kirill Despodov

Geboortedatum 11/11/1996

Club CSKA Sofia

Positie Spits

Sterke punten Sprint, schot, duelkracht