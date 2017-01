‘De Chinese Droom’ - Een nieuwe recordtransfer van 20,5 miljoen euro

JINAN - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering III: over een aanstaande recordtransfer.

Hebei China Fortune maakte anderhalve week geleden van Zhang Chengdong de duurste Chinees aller tijden, want de club van trainer Manuel Pellegrini betaalde naar verluidt 20,44 miljoen euro voor de rechtsbuiten. De hoogte van dat bedrag leidde zelfs in China tot veel verbazing, want Chengdong is alweer 27 jaar oud, maakte in 79 wedstrijden slechts één doelpunt voor Beijing Guoan en staat bij de nationale ploeg na 23 caps nog droog. Hebei lijkt echter overtuigd van de kwaliteiten van Chengdong en laat zich bovendien niet afschrikken door de reacties vanuit de buitenwereld, want men staat op het punt om het transferrecord voor Chinese voetballers nóg eens te breken.

Bronnen melden dat de club uit Qinhuangdao op het punt staat om Mingjian Zhao voor liefst 20,5 miljoen euro over te nemen van Shandong Luneng, de werkgever van Graziano Pellè. “Ik heb er niets over gehoord, ik weet van niets”, zo luidde een korte reactie van de rechterverdediger op het trainingskamp in Kanton. De 29-jarige Mingjian bereidt zich aldaar met Shandong voor op het nieuwe seizoen, maar het is dus zeer de vraag of hij in de tweede seizoenshelft voor zijn huidige werkgever blijft spelen. Mingjian zou er stiekem ook wel wat voor voelen om te transfereren omdat hij bij Shandong moet concurreren met liefst vier backs, te weten Tong Wang, Tianyu Qi, Jingdao Jin en Chi Zhang.

Mingjian wordt samen met Zhang Linpeng van Guangzhou gezien als een van de beste rechtsbacks die China te bieden heeft, maar geniet gek genoeg niet het volste vertrouwen van Felix Magath. De trainer vindt Mingjian te aanvallend ingesteld en acht hem daarom niet geschikt voor zijn spelsysteem. Hij zou de directie dan ook hebben laten weten dat de back bij een goed bod mag vertrekken. “In de ogen van Magath hebben de alternatieven van Mingjian genoeg potentie om het gat van Mingjian op te vullen”, zo concludeert SINA Sports in een commentaar. Jiangsu Suning en een aantal andere ploegen toonden eveneens belangstelling, maar achtvoudig international Mingjian lijkt dus naar Hebei te gaan.

Met Mingjian haalt Hebei niet alleen een goede rechtsback binnen, maar ook een speler van de nodige controverse. Zo werd hij in juli uit de selectie gezet omdat hij achter de rug van Shandong om had onderhandeld met andere clubs en daarna een transferverzoek in had gediend; Shandong liet weten zich ‘verraden’ te voelen en besloot Mingjian een maand lang niet meer op te stellen én niet te betalen. De achterhoedespeler moest dus voor zichzelf trainen. Op een dag besloot hij de kinderwagen met baby mee te nemen naar het trainingscomplex en tijdens zijn urenlange sessie liet Mingjian de buggy naast het veld staan. Hij zette een foto van de kinderwagen op de sociale media en die leidde weer tot een storm aan boze reacties van supporters.

Mingjian werd onverantwoord gedrag verweten en de grief luidde verder dat hij zich eerst maar eens op het voetballen moest richten, in plaats van op het posten van foto’s uit de privésfeer. “Wanneer ga je weer eens je best doen?”, zo schreef een fan. Van die kritiek was Mingjian niet gediend: “Wie ben jij om tegen mij te praten? Waar bemoei jij je mee?” Het was niet de eerste keer dat Mingjian online botste met supporters van Shandong. Daar komt nog eens bij dat hij op het veld somtijds erg emotioneel kan reageren én vanwege zijn relatie met actrice Li Ruiqui vaak in de boulevardpers te vinden is. Het gedrag van Mingjian buiten de lijnen zou Magath zodanig tegen de borst hebben gestuit dat hij een transfer van de verdediger naar Hebei niet zal blokkeren. De deal wordt mogelijk deze maandag nog afgerond.