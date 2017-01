Geflopte Castaignos kan aan de slag in Turkije

Palmeiras heeft een bod van Bayern München afgeslagen. De club uit Beieren had vijf miljoen euro over voor de achttienjarige middenvelder Vitinho. (ESPN Brasil)

David N’Gog gaat Panionios alweer verlaten. De voormalig aanvaller van Liverpool staat op het punt om een contract te tekenen bij CSKA Sofia in Bulgarije. (Gol)

De Turkse topclub gaat snel contact opnemen met de Portugezen over de spits, die in Lissabon nauwelijks aan spelen toekomt.