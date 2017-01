Update: Situatie Hull-middenvelder stabiel na operatie aan schedelbreuk

Hull City-middenvelder Ryan Mason vecht volgens verschillende Engelse media voor zijn leven. In een kopduel kwam hij zondagavond hard in botsing met Chelsea-verdediger Gary Cahill, waarbij hij een schedelbreuk zou hebben opgelopen. Volgens de Daily Mirror is er ook sprake van een bloeding in zijn hersenen.

Na dertien minuten spelen ging Mason het duel aan met Cahill en kwamen beide spelers hard met de hoofden tegen elkaar aan. De 25-jarige Mason werd minutenlang behandeld op het veld en vervolgens per brancard en met een zuurstofmasker op weggedragen. Hij werd direct vervoerd naar het St Mary’s ziekenhuis in Paddington. Volgens Engelse media ‘vecht Mason voor zijn leven’. Tegenover de BBC laat Hull City weten dat ze het nieuws niet kunnen bevestigen.

Mason doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en is sinds afgelopen zomer speler van the Tigers, die 15,4 miljoen euro voor hem neertelden. Dit seizoen kwam hij in de Premier League zestien keer in actie, waarvan elf keer als basisspeler.

Update zondag 22 januari 22.45 uur – Situatie Hull-middenvelder stabiel na operatie aan schedelbreuk

Hull City heeft middels een persbericht laten weten dat de situatie van Ryan Mason stabiel is. De club bevestigt dat hij een schedelbreuk heeft opgelopen en inmiddels is geopereerd. Hij moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven.