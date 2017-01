Depay debuteert bij Lyon met overwinning in kraker tegen Marseille

Memphis Depay heeft zondagavond zijn debuut gemaakt namens Olympique Lyon tegen Olympique Marseille. De Oranje-international kwam na 79 minuten spelen in het veld als vervanger van Mathieu Valbuena. De thuisploeg ging toen al met 3-1 aan de leiding, de stand die ook na negentig minuten spelen op het scorebord stond.

Depay werd vrijdag gepresenteerd bij Lyon en werd meteen opgenomen in de wedstrijdselectie. Voor een basisplaats was het nog te vroeg, maar trainer Bruno Génésio gunde hem wel zijn debuut. De wedstrijd was toen eigenlijk al gespeelde. Valbuena had Lyon op slag van rust op voorsprong geschoten tegen zijn voormalig werkgever. Hij kapte naar binnen en schoot raak in de verre hoek. De voorsprong werd na een uur spelen verdubbeld door Alexandre Lacazette.

In de 67e minuut kreeg Marseille weer hoop op een resultaat doordat Dória voor de aansluitingstreffer zorgde. Maar een kwartier voor tijd werd de wedstrijd beslist door Lacazette. De spits van Lyon profiteerde optimaal van geklungel in de achterhoede bij de bezoekers. Hij veroverde zelf de bal, omspeelde de keeper en schoof de 3-1 over de doellijn.