Productieve Dzeko evenaart Messi, AS Roma kan record uit 1930 verbeteren

AS Roma heeft koploper Juventus genaderd tot één punt. De hoofdstedelingen schreven dankzij Edin Dzeko drie punten bij tegen middenmoter Cagliari: 1-0. De Bosniër maakte zijn veertiende doelpunt van het seizoen in thuiswedstrijden (alle competities) en evenaart daarmee Lionel Messi. Geen enkele speler maakte er in de vijf topcompetities meer voor eigen publiek. Bovendien evenaart Roma het clubrecord uit november 1930, toen de club eveneens dertien thuiswedstrijden op rij won.

Roma moest voor eigen publiek winnen om in het spoor van Juventus te blijven en Cagliari leek daarvoor de ideale tegenstander. I Rossoblu zijn dit seizoen een van de slechtst presterende ploegen in uitwedstrijden, terwijl Roma dus nog geen punt verspeelde in het Stadio Olimpico. Toch had de ploeg van Luciano Spalletti het niet makkelijk in de eerste helft. Van een meter of elf liet Diego Perotti een uitstekende kans op de 1-0 onbenut en Dzeko volleerde van nog een stuk dichterbij op het lichaam van keeper Rafael. Roma bleef vervolgens druk zetten, zonder echt gevaarlijk te worden.

Pas in de tweede helft nam de titelkandidaat afstand. Juist in een fase waarin Cagliari aan de betere hand was, sloeg Dzeko toe. Na een voorzet van Antonio Rüdiger troefde de aanvaller zijn bewaker Nicola Murru af op fysieke kracht, om vervolgens doelman Rafael te verschalken. Het vertrouwen keerde na de treffer terug bij Roma, dat de bal zorgeloos rondspeelde. Dzeko dacht zijn tweede te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Peres miste van dichtbij een uitgelezen kans en een volley van Radja Nainggolan trof evenmin doel, waardoor het bij een minimale zege bleef voor Roma. João Pedro kreeg in blessuretijd rood voor een overtreding op Kevin Strootman, die de hele wedstrijd meedeed.