Charge op Busquets smet op ruime zege van Barcelona

Barcelona heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt op Eibar. De nummer drie van LaLiga won met 0-4, dankzij doelpunten van Denis Suárez, Luis Suárez, Lionel Messi en Neymar. Dankzij de driepunter is Barcelona één punt verwijderd van Sevilla, terwijl koploper Real Madrid twee punten voorsprong en een wedstrijd achter de hand heeft.

Van de laatste vier ontmoetingen met een Baskische tegenstander verloor Barcelona er twee, maar tegen Eibar liep het goed af. Wel kregen de bezoekers al vroeg te maken met een tegenvaller. Sergio Busquets was het slachtoffer van een spijkerharde charge van Gonzalo Escalante, die zijn noppen plantte op de enkel van Busquets. Escalante kwam weg zonder kaart; Busquets moest de strijd staken. Tijdens de wedstrijd liet Barcelona via de officiële kanalen weten dat zijn enkel is verstuikt. Maandag wordt Busquets onderworpen aan meer medische tests, maar de kans bestaat dat hij enkele wedstrijden aan de kant staat.

Denis Suárez kwam als vervanger binnen de lijnen en zorgde na een halfuur voor de 0-1. Hij nam de afvallende bal vanaf een meter of twintig op de slof en vond de linkerhoek. Het was de allereerste treffer van Suárez voor Barcelona. Zijn bekerende naamgenoot Luis Suárez was vlak voor rust dicht bij de margeverdubbeling. De Uruguayaan drong het zestienmetergebied binnen en zag zijn inzet uiteenspatten op de paal. Het doelpunt was welkom geweest, want ondanks de voorsprong voor Barcelona toonde Eibar zich strijdlustig.

In de tweede helft trok de ploeg van Luis Enrique de wedstrijd alsnog naar zich toe. Messi combineerde fraai met Suárez, die zijn aanvalspartner voor het vijandelijke doel vrijspeelde met een voorzet: 0-2. Groots speelde Barcelona vervolgens niet. Toch werd het halverwege het tweede bedrijf ook 0-3. Suárez zette de stuntelende verdediger Florian Lejeune van de bal en stormde vervolgens af op doel. Eibar bleef geloven in een eretreffer, maar het was Barcelona dat het laatste woord had. Neymar scoorde in blessuretijd.