De Boer pleit voor wissel: ‘El Ghazi maakt er als linksbuiten vijftien’

Amin Younes maakte zondag tegen FC Utrecht geen sterke indruk aan de kant van Ajax. De Duitse linksbuiten zag meer acties mislukken dan slagen en de vorm is dan ook ver te zoeken. Ronald de Boer vindt dat Peter Bosz iemand anders als linksbuiten moet opstellen. Anwar El Ghazi is volgens de analist van FOX Sports de geschikte kandidaat.

"Younes heeft een periode gehad dat hij in het strafschopgebied buitenom en binnendoor ging en was toen gevaarlijk, al was het scorende vermogen er toen ook niet echt. Nu is het echter wel heel extreem", aldus De Boer, doelend op het feit dat Younes dit seizoen nog geen doelpunt maakte.

Younes lijdt veel balverlies door mislukte acties. "Het is een beetje pupillenvoetbal aan het worden, er zit geen kracht meer in dat lijfje”, aldus De Boer. “Daarom denk ik: probeer El Ghazi eens vanaf links. Die heeft zijn beste goals vanaf links gemaakt. Hij heeft een geweldig schot en scorend vermogen. Hij maakt er als linksbuiten sowieso vijftien in een seizoen. Dat weet ik honderd procent zeker.”