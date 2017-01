‘Daar had je beter Larsson kunnen zetten, ik weet niet wat hij moet kosten?’

Sam Larsson ging zondag met sc Heerenveen pijnlijk onderuit op bezoek bij PSV. Vlak voor tijd stonden de Friezen nog met 2-3 voor, maar stapten zij uiteindelijk met een 4-3 nederlaag van het veld. De Zweedse buitenspeler leverde een fraaie assist op een doelpunt van Reza Ghoochannejhad en liet bij vlagen goede dingen zien. Toch speelde hij niet zijn beste wedstrijd. Desondanks is Kenneth Perez van mening dat de Eindhovenaren er goed aan zouden doen om hem aan te trekken.

Bij PSV koos Phillip Cocu voor Bart Ramselaar op de linkerflank, niet de positie waar hij voor gehaald is. Perez denkt dat Larsson bij PSV op die positie beter tot zijn recht komt. “Als je zo’n assist kan geven, dan heb je echt wel meer kwaliteit ten opzichte van wat PSV nu aan de linkerkant heeft staan”, zei de Deense analist bij FOX Sports. “Bart Ramselaar is een middenvelder en staat aan de linkerkant. Daar had je echt wel Sam Larsson beter kunnen neerzetten.”

Perez ziet in Larsson een versterking voor PSV. “Ik weet niet wat hij moet kosten, en ik weet ook wel dat je bij een topclub niet kan doen wat hij hier heeft laten zien”, vervolgt Perez, die twijfelt of de nummer drie van de Eredivisie hem moet aantrekken. “Het hangt er heel erg vanaf wat hij kost”, aldus Perez, die elf miljoen euro te hoog gegrepen vindt. “Veel te veel.”