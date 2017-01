Nog meer slecht nieuws voor NEC-aanvoerder: ‘Hij krijgt 500 euro boete’

Gregor Breinburg was zondag de grote man voor NEC tegen Roda JC Kerkrade. De aanvoerder benutte twee strafschoppen en zorgde daarmee hoogstpersoonlijk voor de 2-0 eindstand. "Mooi dat Gregor zo rustig blijft bij die strafschoppen", vertelt trainer Peter Hyballa na afloop bij Omroep Gelderland.

"Maar ik heb tegen hem gezegd dat hij 500 euro boete krijgt, omdat hij een gele kaart kreeg vanwege zijn shirt uittrekken", voegt de oefenmeester er lachend aan toe. Het leek er vorige week nog op dat Breinburg bezig was aan zijn laatste dagen in Nijmegen, want LA Galaxy was serieus in de markt voor de middenvelder. Die droomtransfer is echter voor '99 procent zeker' afgeketst, liet Breinburg na afloop weten.

De sterkhouder gaat nu met NEC voor een goede eindklassering in de Eredivisie. De ploeg pakte tien punten in de laatste vier wedstrijden en staat negende. Hyballa is desondanks voorzichtig. "Heel veel mensen kijken naar boven, maar ik niet. Ik ben blij als we ons handhaven. In het voetbalproces komen we verder en nu zijn er ook resultaten. Iedereen is nu in euforie, maar nu komt Feyenoord en dat is wat anders", doelt de trainer op het duel in De Kuip van volgende week zondag.