Diego Costa geeft het juiste antwoord: ‘We zijn blij dat hij weer terug is’

Diego Costa ontbrak vorige week tegen Leicester City door een rugblessure. Althans, dat was de lezing van Chelsea. Volgens de Engelse media was de Spaans international absent door een incident op de training met manager Antonio Conte. Costa zou azen op een transfer en daarom buiten de groep gelaten zijn. Zondagavond tegen Hull City verscheen hij weer in de basis en was hij met een doelpunt belangrijk in het duel dat met 2-0 werd gewonnen.

In de blessuretijd van de eerste helft zette Costa de 1-0 op het scorebord. “Er is veel over hem gesproken”, zei Gary Cahill, de maker van het tweede doelpunt in gesprek met Sky Sports. "Hij is er één wedstrijd niet bij en je hoort meteen allerlei verhalen. Ik kan me voorstellen dat het vermoeiend voor hem is. De beste manier om dan te reageren is door te scoren. We zijn, net als hijzelf, allemaal blij dat hij weer terug bij de groep is.”

Conte bleef zondagavond bij zijn verhaal. “Ik heb altijd de waarheid verteld. Ik ben blij voor hem dat er nu een einde is gekomen aan de speculaties. Hij speelde erg goed. Ik ben blij voor hem, de fans en de club.”