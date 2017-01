‘Duidelijke leider’ bij wederopstanding PSV: ‘Stond op en nam ons bij de hand'

Phillip Cocu licht de rol van Andrés Guardado uit tijdens de wederopstanding van PSV tegen sc Heerenveen. De controleur kwam zelf niet tot scoren bij de 4-3 zege, maar zijn leiderschap was volgens de trainer essentieel. "Ik heb vandaag in Guardado een duidelijke leider gezien", vertelt de oefenmeester van PSV.

"Hij stond op en heeft de ploeg bij de hand genomen. Het is belangrijk op dit soort momenten dat bepalende spelers uitstralen dat ze er nog in geloven. Dat doet veel met een ploeg, daar ben ik wel content mee", laat Cocu weten voor de camera van FOX Sports. Collega Jurgen Streppel was logischerwijs minder gelukkig, al zag hij ook goed voetbal van Heerenveen. "Welke ploeg scoort hier drie doelpunten? Dat zijn er niet veel."

Vooral de eerste 25 minuten stemden Streppel tevreden. Zijn ploeg kwam brutaal uit de startblokken en greep de leiding in Eindhoven. "Dat was echt geweldig wat we lieten zien. Het was smullen met als hoogtepuntje het doelpunt", geeft de trainer aan. Tot enkele minuten voor tijd leidde Heerenveen nog met 2-3. "Als je de goals zo weggeeft, dan ben je als trainer wel doodziek."

Alle Friese doelpunten kwamen op naam van Reza Ghoochannejhad, maar die koopt niets voor zijn hattrick. De spits spreekt op de website van zijn club van een 'onwerkelijke' situatie. "In het veld had ik na de 3-2 het idee: dit geven we nooit meer uit handen. Toen de 3-3 viel dacht ik: oké, een puntje in Eindhoven is ook niet slecht. Dan is het wel heel zuur dat de 4-3 ook nog valt. We hadden de kans om te winnen, maar hebben het weggegeven. Aan de andere kant verdient PSV ook de credits, niet veel andere ploegen hebben de veerkracht die PSV vanmiddag toonde."