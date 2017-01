PSV blijft penalty's missen: ‘Misschien maar op Van Basten stemmen’

PSV bleek zondag nog altijd niet verlost van het penaltysyndroom. Bij een 2-2 stand tegen sc Heerenveen faalde Gastón Pereiro vanaf elf meter, waarna de Friezen aan de leiding kwamen. Omdat PSV op miraculeuze wijze toch nog met 4-3 won, was het geen dure misser. Desondanks krabt aanvoerder Luuk de Jong zich in gesprek met de NOS achter de oren.

"Misschien moeten we maar op Van Basten gaan stemmen", grapt de aanvaller, doelend op het plan van de FIFA-official om strafschoppen te vervangen door shoot-outs. "Op de training doen we af en toe een penaltyserie, als er een partijtje gelijk is geëindigd. Gastón had de vorige keer ook een strafschop benut, nu ging hij mis. Je kunt er van alles over zeggen, maar hij gaat er wel staan. Ik neem het hem niet kwalijk. Het wordt op die manier wel erg zwaar."

Van de laatste 21 strafschoppen van PSV gingen er dertien mis. Marco van Ginkel vindt echter niet dat hij de penalty had moeten nemen in plaats van Pereiro. "Die penalty was niet aan mij. Gastón had de vorige benut", benadrukt de maker van de 3-3 voor de camera van FOX Sports. "Gelukkig werd deze ons niet fataal." PSV blijft dankzij de zege op drie en acht punten achterstand van respectievelijk Ajax en Feyenoord.

Onlangs belde Van Basten met PSV-trainer Phillip Cocu over het oefenen met shoot-outs op de training. "Ik ben blij met het telefoontje van Marco. We gaan daar eens op oefenen, want met strafschoppen hebben we nogal wat moeite", erkent Cocu op de persconferentie na het duel. "Het is wel jammer, want als Gastón 'm had gemaakt, dan laat je als team wat achter je. Nu blijft het een issue. Het is een moment om een wedstrijd naar je toe te trekken. Aan het eind van de rit kunnen zulke momenten heel duur zijn."