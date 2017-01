Veelbesproken jubilaris Diego Costa leidt Chelsea naar zege op Hull City

Chelsea heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Hull City. Op Stamford Bridge waren de Londenaren de bovenliggende partij en bleven de drie punten in huis dankzij Diego Costa en Gary Cahill. Eerstgenoemde ontbrak vorige week nog tegen Leicester City (0-3 winst), maar verscheen tegen the Tigers gewoon weer aan de aftrap en bewees opnieuw zijn waarde.

Costa vierde zondagavond niet alleen zijn rentree, maar ook een jubileum. De Spaans international speelde tegen Hull City namelijk zijn honderdste wedstrijd voor Chelsea. Antonio Conte hield vol dat de spits vorige week afwezig was vanwege een rugblessure, de Engelse media dachten dat zijn afwezigheid te maken had met een naderend vertrek uit Londen. Een blessure of transferplannen, Costa was terug en wilde dat laten weten ook. Er waren net tien seconden gespeeld toen hij zijn eerste doelpoging ondernam.

In de 41e minuut leek Costa zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt op aangeven van Eden Hazard werd afgekeurd wegens buitenspel. In de zevende minuut van de blessuretijd – het duel had lange tijd stilgelegen door een blessure van Hull-speler Ryan Mason – was het alsnog raak voor Costa. Een voorzet van Victor Moses schatte hij op waarde en de verdiende 1-0 was een feit. Met de handgebaren die hij maakte bij het vieren van zijn doelpunt rekende hij af met alle verhalen die de afgelopen dagen in de Engelse tabloids zijn verschenen.

De bezoekers uit Hull hadden weinig in te brengen, maar hadden vlak na rust misschien wel een strafschop moeten krijgen toen Abel Hernández onderuit werd gemaaid in het strafschopgebied. Tot een penalty kwam het niet, waarna Chelsea op zoek ging naar de 2-0. Deze viel uiteindelijk in de tachtigste minuut en kwam op naam van Cahill. De verdediger scoorde op aangeven van Cesc Fàbregas, die assist nummer 101 afleverde. Alleen Ryan Giggs (162) en Frank Lampard (102) gaven in de Premier League vaker een assist dan de Spanjaard. De zege kwam in de slotfase niet meer in gevaar. The Blues komen op 55 punten, acht punten meer dan achtervolger Arsenal.