Bosz doet belofte: ‘Hij gaat ze er weer inschieten’

Kasper Dolberg gaat door een mindere fase. De negentienjarige spits scoorde dit seizoen in zijn eerste twintig wedstrijden voor Ajax elf keer, maar staat inmiddels sinds november droog. Trainer Peter Bosz sprong na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-1 winst) op de bres voor zijn pupil.

"Hij moet rustig blijven, maar gelukkig blijft hij dat ook. We raakten niet in de war toen hij er tegen NEC drie maakte en dat doen we nu ook niet. Ik zie dat Dolberg belangrijk is voor het elftal, altijd aanspeelbaar is en het de tegenstander erg moeilijk maakt. Hij gaat ze er weer inschieten", vertelde de keuzeheer van de Amsterdammers aan FOX Sports.

Ajax won zondagmiddag met pijn en moeite bij Utrecht, dat lang stand hield maar in de slotfase toch nog moest capituleren door een schitterend doelpunt van Lasse Schöne. Door de driepunter verkleinde de formatie van Bosz de achterstand op koploper Feyenoord weer tot vijf punten.