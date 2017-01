Advocaat wint Turkse kraker ondanks gemiste strafschop Fernandão

De kraker van speelronde achttien in de Süper Lig is winnend afgesloten door Fenerbahçe. De formatie van Dick Advocaat rekende zondag met 1-0 af met Medipol Basaksehir, dat nog wel op de eerste plaats staat. Het verschil tussen de koploper en nummer vier Fenerbahçe bedraagt vier punten.

Het verschil in de Ülker Arena werd gemaakt door Ozan Tufan, want de middenvelder schoot na 28 minuten raak. Hij pikte een afvallende bal op en via het lichaam van Emre Belözoglu, nota bene ex-aanvoerder van de Gele Kanaries, werd het 1-0. Fenerbahçe bleef de bovenliggende partij, maar vergat de marge te verdubbelen.

Fernandão kreeg de beste kans: de Braziliaan mocht ruim een kwartier voor tijd na een duwfout aanleggen vanaf elf meter en miste. In een eerder stadium had Hasan Ali Kaldirim nog om een penalty geschreeuwd nadat hij de bal tegen de arm van een speler van Basaksehir had aangeschoten, maar toen ging de bal niet op de stip. Jeremain Lens deed negentig minuten mee en Robin van Persie viel in de slotfase in voor Fernandão.