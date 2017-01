Oude bekende op proef bij kwakkelend ADO Den Haag

Guyon Fernandez staat mogelijk voor een rentree op de Nederlandse velden. De inmiddels dertigjarige aanvaller is op proef bij ADO Den Haag in de hoop de clubleiding te overtuigen van zijn kwaliteiten, zo meldt de huidige nummer vijftien van de Eredivisie zondag op zijn digitale thuis.

Voor Fernandez is ADO geen onbekend terrein. De spits maakte zijn debuut in het betaald voetbal in 2006 voor de Haagse vereniging en kwam uiteindelijk tot elf optredens in de hoofdmacht. Daarna volgde een sterke periode bij Excelsior, wat hem in 2011 een transfer naar Feyenoord opleverde.

In De Kuip kon Fernandez niet aan de verwachtingen voldoen. De rappe voerhoedespeler werd eerst verhuurd aan PEC Zwolle, alvorens hij in 2014 definitief verkaste naar NAC Breda. Na zijn tijd in het Rat Verlegh Stadion was Fernandez actief bij het Australische Perth Glory en Stal Kamyanske uit Oekraïne. Sinds afgelopen zomer zit hij zonder werkgever.