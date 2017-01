Transfer lijkt ver weg voor Veltman: ‘Niets concreets gehoord’

De naam van Joël Veltman werd recentelijk door de Britse tabloids gelinkt aan West Ham United, dat circa tien miljoen euro zou overhebben voor de speler van Ajax. Na afloop van het met 0-1 gewonnen duel bij FC Utrecht gaf de verdediger aan het seizoen waarschijnlijk in Amsterdam af te maken.

"Natuurlijk krijg je wel een appje van: wanneer gaan wij naar Londen. Maar heb ik daar niets concreets over gehoord", vertelde Veltman desgevraagd aan Fox Sports. "Of er nog iets gebeurt in deze acht dagen? Ik denk het niet."

De inmiddels 25-jarige Veltman brak bij Ajax door in het hart van de defensie, maar speelt zijn wedstrijden tegenwoordig als rechtsback. In de laatste twee seizoenen miste de Oranje-international slechts één competitieduel voor de hoofdstedelingen.