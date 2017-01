Scouts van Leicester bezoeken Nederlandse toppers

Clément Grenier maakt het seizoen op huurbasis af bij OGC Nice. De middenvelder van Olympique Lyon heeft al een akkoord bereikt over de persoonlijke voorwaarden. (Yahoo Sport)

Henk Veerman wil zijn contract bij sc Heerenveen voorlopig niet verlengen. De spits voegt eraan toe dat hij niet weet of Ulsan Hyundai en FC Utrecht weer interesse zullen tonen. (LOVE Sport)

De scouts bezochten later ook de wedstrijd van PSV, al is het onduidelijk voor wie zij kwamen.