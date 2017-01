‘Je weet dat je tegen Ajax weinig kansen krijgt, die moet je pakken’

FC Utrecht verloor zondag in eigen huis met 0-1 van Ajax door een doelpunt van Lasse Schöne. De Utrechters kregen met name in de eerste helft voldoende kansen om de score te openen, maar kregen tien minuten voor tijd toch de deksel op de neus. Correspondent Justus Dingemanse blikte met Nacer Barazite, Wout Brama en Richairo Zivkovic terug op de verloren wedstrijd.