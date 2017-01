Alexis redt Arsenal met ‘Panenka’ na rode kaart en bizarre slotfase

Koploper Chelsea komt later op de zondag nog in actie, maar Arsenal heeft zondagmiddag alvast goede zaken gedaan in de titelstrijd. Het team van Arsène Wenger rekende in het eigen Emirates Stadium met pijn en moeite af met promovendus Burnley en nadert de Londense rivaal tot op vijf punten: 2-1. Een benutte strafschop van Alexis Sánchez in de achtste minuut van de blessuretijd bracht Arsenal, dat door een rode kaart van Granit Xhaka al met tien man op het veld stond, uiteindelijk de zege.

Eerder dit weekeinde morsten de concurrenten Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City en Manchester United al punten en het was Arsenal er dan ook alles aan gelegen het duel met Burnley in winst om te zetten. Olivier Giroud scoorde in zijn laatste vijf optredens voor the Gunners en de Franse spits kreeg al vroeg een mogelijkheid na goed werk van Mesut Özil; zijn poging werd echter onschadelijk gemaakt door doelman Tom Heaton. Burnley vergaarde dit seizoen pas één punt op vreemde bodem, maar het elftal van Sean Dyche verstopte zich zeker niet.

Matthew Lowton slingerde de bal na een kwartier spelen voor het doel van Petr Cech, maar de keeper greep adequaat in voordat Ashley Barnes eventueel gevaarlijk kon worden. Ondanks het optisch veldoverwicht kwam Arsenal niet tot veel uitgespeelde kansen in de eerste helft. Toch was Alexis op slag van rust gevaarlijk, maar zijn poging miste het doel op een haar na. Nadat de Chileense smaakmaker na rust opnieuw een kans om zeep had geholpen, brak Shkodran Mustafi op het uur alsnog de ban voor de thuisploeg. De verdediger kroop bij een hoekschop van Özil voor zijn tegenstander en kopte het leder achter Heaton. Arsenal leek op rozen te zitten, maar kreeg luttele minuten later een forse tegenvaller te verwerken.

Xhaka schoffelde Steven Defour onderuit en kon inrukken met een rode kaart. Het was voor de middenvelder de derde keer deze jaargang dat hij vroegtijdig kon gaan douchen. Wenger greep direct in en bracht Francis Coquelin binnen de lijnen als extra slot op de deur. Die wissel leek de manager duur te komen staan toen een overtreding van de invaller in de blessuretijd van de wedstrijd aan de basis stond van de gelijkmaker van Andre Gray. In een knotsgekke slotfase zou Alexis echter toch nog uitgroeien toch matchwinner. Scheidsrechter Jonathan Moss legde de bal in de zevende minuut van de blessuretijd opnieuw op de stip, waarna de sterspeler zich ontfermde over het buitenkansje en Arsenal alsnog de drie punten schonk.