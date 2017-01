Overtuigend AS Monaco scoort vier keer en ligt op kampioenskoers

AS Monaco heeft zonder problemen weten af te rekenen met Lorient, de nummer twintig van de Ligue 1. De formatie van Leonardo Jardim boekte een 4-0 zege en heeft de koppositie daardoor weer overgenomen van OGC Nice, want het onderlinge verschil bedraagt nu weer twee punten.

Lorient won de laatste twee competitiewedstrijden tegen Monaco in het Stade Louis II, maar had dit keer weinig te vertellen. De thuisploeg keek al na 37 minuten tegen een 3-0 achterstand aan: Gabriel Boschilia scoorde nadat Lorient een voorzet niet wist weg te werken en de Braziliaan maakte er even later eveneens 2-0 van. Het slotakkoord van de eerste helft werd verzorgd door Valère Germain, die daarvoor nog de paal had geraakt.

Germain gooide het duel na een uur spelen, met de 4-0, definitief in het slot. Monaco heeft nu slechts een van de laatste twaalf competitiewedstrijden verloren en Lorient wacht al zestien competitiewedstrijden tegen Monaco op rij op een clean sheet. De laatste keer dat les Merlus ‘de nul’ wisten te houden, was in april 2007 (0-0).