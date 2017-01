Roda JC kan doelpuntendroogte niet stoppen en verliest weer

NEC heeft Roda JC dieper de degradatiezorgen ingedrukt. De Nijmegenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie, door twee strafschoppen. Opnieuw brak het gebrek aan scorend vermogen de ploeg van trainer Yannis Anastasiou op, het was al de dertiende wedstrijd dit seizoen waarin Roda niet tot scoren kwam.

Al snel in de wedstrijd moest Roda JC alweer in de achtervolging. Na vijf minuten spelen werd Mohamed Rayhi door Daryl Werker gevloerd binnen het strafschopgebied, waarna Gregor Breinburg vanaf elf meter de score opende en zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte. Het kan zomaar zijn dat het voor de aanvoerder van de Nijmegenaren de laatste wedstrijd in het shirt van NEC was, omdat hij in de nadrukkelijke belangstelling van het Amerikaanse Los Angeles Galaxy staat. Overigens was het pas de eerste strafschop in een wedstrijd van NEC dit seizoen.

Het spel golfde in de eerste helft behoorlijk op en neer. Met name Rayhi was aan de linkerkant een constante plaag voor de defensie van Roda. Bij de Limburgers werd pijnlijk duidelijk waarom het zo’n moeizaam seizoen is: het gebrek aan scorend vermogen. In dertien van de negentien wedstrijden kwam Roda niet tot scoren. Thanasis Papazoglou werd in de winterstop aangetrokken om de doelpunten te maken. De Griekse spits kreeg ook in De Goffert de nodige kansen, maar bewees zich niet als doelpuntenmaker.

Al snel in de tweede helft kreeg NEC opnieuw een strafschop. Deze keer werd Ferdi Kadioglu naar de grond gewerkt door invaller Frederic Ananou. Breinburg tekende direct voor zijn tweede doelpunt in zijn loopbaan. Roda ging op zoek naar de aansluitingstreffer, waardoor de thuisploeg mogelijkheden kreeg in de omschakeling. Mitchel Paulissen leek een kwartier voor tijd eindelijk te scoren voor de bezoekers, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de stand kwam vervolgens geen verandering meer. Door de nederlaag is Roda hekkensluiter in de Eredivisie, met dertien punten uit negentien wedstrijden.