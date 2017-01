Wereldgoal voor Schöne: ‘Ik hoorde ‘Schöne bedankt’ toen het 0-0 stond’

Lasse Schöne miste zondag een strafschop en leek zodoende uit te groeien tot de schlemiel bij Ajax, maar de middenvelder scoorde later met een fantastische dropkick (0-1). “Het paste precies”, lachte hij voor de camera van FOX Sports.

“Hij zat er goed in, maar dat mocht ook wel na die misser. Dit is lekker. Ik stond buiten de zestien en dan hoop je dat de bal wordt weggekopt”, aldus Schöne, die schrok van zijn eigen penalty. “Ik verbaasde mezelf dat ik zo hard en hoog schoot. Dat was niet de bedoeling.”

“Ja, ik hoorde 'Schöne bedankt' toen het nog 0-0 stond. Maar dat hoort erbij als je uit speelt. Dat soort dingen zijn hartstikke leuk. Prima”, aldus de Deen, die met Ajax nu met 43 punten op de tweede plaats staat in de Eredivisie. Nummer drie PSV komt nog in actie.