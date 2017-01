Blessure Van Dijk smet op royale zege Southampton; Leicester in crisis

Southampton heeft Leicester City zondagmiddag de elfde competitienederlaag dit seizoen aangesmeerd. The Saints wonnen in eigen huis verdiend van de aftredend landskampioen en rukken door de overwinning op naar een elfde plaats in de Premier League. Tegenvaller voor Southampton was het uitvallen van Virgil van Dijk, die zich vlak na rust geblesseerd moest laten vervangen na een duel met Jamie Vardy.

De basis voor de zege werd in de eerste helft gelegd door het elftal van Claude Puel. Cédric Soares stoomde na een half uur spelen op over de rechterflank, waarna de Portugese vleugelverdediger een voorzet in huis had op James Ward-Prowse. De Engelse middenvelder nam de bal direct op de wreef en bracht Southampton zo op voorsprong.

Diezelfde Ward-Prowse slingerde het leder niet veel later vanuit een vrije trijp voor het doel van Leicester. Jay Rodriguez profiteerde van geklungel achterin bij de ploeg van Claudio Ranieri en haalde de trekker over. Southampton had op het eigen St Mary’s weinig te duchten van Leicester, dat in de slotfase van de ontmoeting ook nog een derde doelpunt incasseerde. Shane Long werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Wes Morgan, waarna Dusan Tadic de daaropvolgende penalty verzilverde. Leicester heeft nu slechts een van de laatste zeven competitieduels weten te winnen.