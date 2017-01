‘Toen ik het bij Schalke goed deed, was er contact met Bayern München’

Mirko Slomka staat sinds eind december voor de groep bij Karlsuher SC en dat is voor de 49-jarige Duitser de de vijfde club als trainer. Hij coachte onder meer Hamburger SV en Schalke 04 en is in het verleden ook dicht bij een dienstverband bij Bayern München geweest, zo laat hij weten in Sportschau.

Slomka was in de seizoenen 2007/08 en 2012/13 in beeld bij voorzitter Uli Hoeness en algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge. “Dat waren altijd goede gesprekken. Toen ik het bij Schalke goed deed, is er al eens contact geweest met Bayern. Het ging alleen niet door omdat ik met Schalke kampioen wilde worden.” Bayern ging uiteindelijk voor Jürgen Klinsmann als opvolger van Ottmar Hitzfeld.

Toen Jupp Heynckes na het seizoen 2012/13 uit de Allianz-Arena vertrok, was Slomka opnieuw een van de kandidaten om zijn landgenoot op te volgen. “Je moet dan een keuze maken en Bayern heeft toen een andere keuze gemaakt.” Der Rekordmeister ging in zee met Josep Guardiola, die tegenwoordig in dienst is bij Manchester City.