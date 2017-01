Juventus breidt bizarre reeks uit dankzij Dybala en Higuaín

Juventus heeft zich uitstekend hersteld van de nederlaag die het vorige week leed op bezoek bij Fiorentina (2-1). Het elftal van Massimiliano Allegri won zondagmiddag voor eigen publiek eenvoudig van Lazio (2-0) en verstevigde daarmee zijn koppositie in de Serie A. Juventus voert de ranglijst na twintig speelronden aan met 48 punten en heeft een voorsprong van vier punten op naaste belager AS Roma, dat evenveel duels achter de rug heeft maar later dit weekeinde nog wel in actie komt.

De Oude Dame verloor dit seizoen al vier keer, maar in het eigen Juventus Stadion is de ploeg nog altijd ongenaakbaar. De laatste 26 thuisduels in de competitie werden in winst omgezet door Juventus en ook voor Lazio was er niets meer dan een figurantenrol weggelegd in het Turijnse theater. De gastheren gingen furieus van start en stelden de zege feitelijk al binnen het kwartier veilig.

Mario Mandzukic legde het leder na amper vijf minuten spelen met het hoofd klaar voor Paulo Dybala, waarna de Argentijnse groeibriljant Federico Marchetti kansloos liet met een fraaie volley van buiten het strafschopgebied. Het was voor Dybala, die als trequartista in de rug van Mandzukic en Gonzalo Higuaín opereerde, alweer het derde doelpunt in zijn laatste vier optredens voor Juve, dat niet veel later de voorsprong verdubbelde. Juan Cuadrado had vanaf de rechterflank een puntgave voorzet in huis op Higuaín, die bij de eerste paal voor zijn directe tegenstander kroop en de bal vervolgens tegen de touwen werkte.

De bezoekers hadden geen vat op de aanvalsdrift van Juventus en kwamen er in de eerste helft niet aan te pas. Na rust beet Lazio meer van zich af en was het dreigend via sterspeler Felipe Anderson. De Braziliaan beproefde eerst zijn eigen geluk in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal en bracht daarna ook teamgenoot Sergej Milinkovic-Savic nog in stelling, maar tot een aansluitingstreffer leidde het niet voor i Biancocelesti. Aan de andere kant was Dybala dicht bij een derde goal voor Juventus, nadat hij was gelanceerd door Higuaín. Het schot van de uitblinker scheerde rakelings naast het doel van Marchetti, waardoor het scorebord niet meer in beweging kwam. Stefan de Vrij speelde overigens negentig minuten voor Lazio, dat vierde blijft staan en de aansluiting met de top definitief kwijt dreigt te raken.