‘Ik heb geen apengeluiden gehoord; Balotelli zoekt gewoon naar excuses’

OGC Nice speelde vrijdagavond tegen SC Bastia en fans van de thuisploeg maakten volgens Mario Balotelli oerwoudgeluiden tijdens de wedstrijd. De aanvaller schreef later op de sociale media dat die supporters ‘het vreselijk’ maken en bestraft zouden moeten worden, maar Julian Palmieri vindt dat de Italiaan zich aanstelt.

De dertigjarige linksback van Lille, ex-speler van Bastia, zegt tegen beIN SPORTS geen apengeluiden te hebben gehoord: “Als het er was, dan is dat niet goed, maar als je ziet van welke speler de opmerkingen komen (…) Als je kijkt naar wat voor wedstrijd hij heeft gespeeld, dan is dit erg laag. Ik heb niets gehoord en Balotelli zoekt gewoon naar excuses.”

De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond heeft laten weten een onderzoek te hebben ingesteld en dat de bevindingen daarvan komende donderdag worden gepresenteerd. Bastia heeft inmiddels ook een statement laten uitgaan; daarin laat de club weten ‘verbaasd’ te zijn door de ‘beschuldigingen’ en eveneens geen oerwoudgeluiden te hebben opgemerkt.